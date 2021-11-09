В бюджете Тверской области на 5 млрд рублей увеличился объем доходов

На заседании областного правительства рассмотрено исполнение бюджета за девять месяцев этого года. Фото: ПТО

За девять месяцев областной бюджет пополнился налоговыми и неналоговыми поступлениями на 5 млрд рублей больше. чем за аналогичный период 2020-го. Доходная часть часть составила 59,5 млрд рублей - на 12% выше показателей за аналогичный период 2020-го. Расходы исполнены в объёме 55,7 млрд рублей. такие данные привели 9 ноября на заседании правительства региона.

На нем было рассмотрено исполнение бюджета за 9 месяцев 2021 года.

- Видим прирост доходов, хорошие показатели по предприятиям. Видим, как у нас подросла стройка по зарплатам - сегодня мы являемся по этому уровню третьими в ЦФО. У нас очень хороший потенциал по росту реального сектора экономики и в заработных платах, и в налогах. При этом мы сохраняем уровень финансирования всего социального сектора, поддержки старшего поколения, медицины, - отметил губернатор Игорь Руденя.

На заседании отметили несколько объектов, на которые направлялись бджетные средства.

Так, достроены три детских сада в Торопце, селе Бурашево Калининского района, в Твери на улице Планерная.

Открыты Дворец бракосочетания в областной столице, шесть новых филиалов МФЦ, центр стрелковых видов спорта «Березино».

Начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи в клинике им. В.П. Аваева.

Введён в строй путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке.

Капитально отремонтирован Бежецкий краеведческий музей, открыто три модельных библиотеки и два виртуальных концертных зала.

За счет областного бюджета приобретено пять автомобилей скорой медицинской помощи, 24 единицы лесопожарной, лесохозяйственной техники, 16 комплектов оборудования для плоскостных спортивных сооружений.

Благоустроено более 70 общественных пространств и дворовых территорий во всех муниципалитетах региона, завершены работы по газификации на четырех объектах общей протяжённостью 37 км, модернизирована котельная в посёлке Сандово.

За 9 месяцев приобретено 10 тыс. подарочных наборов для новорождённых, 48 автомобилей для многодетных семей, 178 молодых семей Верхневолжья получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

В части поддержки бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 79 поручительств, выдано 225 займов. Промышленным предприятиям предоставлено 11 займов по программе «Оборотный капитал». Господдержка также была оказана 27 предприятиям хлебопекарной отрасли.