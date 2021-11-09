Кассир в магазине Тверской области сбывала поддельные пятитысячные купюры

Фальшивые деньги женщина разменяла в кассе
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В дежурную часть Зубцовского отдела полиции обратился товаровед одного из сетевых магазинов и сообщил, что в инкассируемой выручке обнаружены поддельные купюры.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 34-летняя кассир магазина, с целью личного обогащения, разменяла четыре поддельные пятитысячные купюры.
Экспертиза подтвердила, что изъятые купюры на предприятиях Гознака не выпускались.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Ей грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Ведется следствие.