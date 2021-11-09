Кассир в магазине Тверской области сбывала поддельные пятитысячные купюры

Фальшивые деньги женщина разменяла в кассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть Зубцовского отдела полиции обратился товаровед одного из сетевых магазинов и сообщил, что в инкассируемой выручке обнаружены поддельные купюры.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 34-летняя кассир магазина, с целью личного обогащения, разменяла четыре поддельные пятитысячные купюры.

Экспертиза подтвердила, что изъятые купюры на предприятиях Гознака не выпускались.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Ей грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Ведется следствие.