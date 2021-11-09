В Ржеве молодой мужчина украл аккумулятор из чужой машины

Злоумышленника задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с заявлением о краже аккумулятора обратился 54-летний житель Ржева.

Полицейские установили, что автомобиль "ВАЗ" был припаркован во дворе дома. Из открытой машины злоумышленник вытащил аккумулятор и скрылся. Ущерб составил около 5 000 рублей.

Похитителем оказался неработающий ранее судимый местный житель 1992 года рождения. Его личность в ходе розыска установили полицейские.

Фигурант сознался в содеянном. Похищенное он продал, а деньги пропил. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.