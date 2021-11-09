Жителя Тверской области будут судить за нападение на полицейских

Житель Тверской области с ножом напал а полицейских Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Конаковского района. Мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь полицейских (ст. 317 УК РФ).

ЧП произошло вечером, 7 апреля 2021 года, пьяный мужчина в служебном автомобиле сотрудников Завидовского отделения полиции ОМВД России по Конаковскому району напал с ножом на сотрудников - полицейского водителя отделения ППС и участкового - и нанес им несколько ударов.

Один из пострадавших пытался оказать сопротивление нападавшему, и злоумышленник скрылся.

- Были получены доказательства вины фигуранта. Следователем Следственного комитета допрошено более 10 свидетелей, проведено три проверки показаний на месте, осмотры места происшествия, ряд судебных экспертиз, - прокомментировал заместитель руководителя следственного управления СК России по Тверской области подполковник юстиции Сергей Монахов.

Обвиняемому грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.