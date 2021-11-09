В Тверской области добавят денег на реконструкцию очистных сооружений

В областном правительстве перераспределили средства в АИП. Фото: Александр ЖМУЛИН

9 ноября на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей внесены изменения в Адресную инвестиционную программу региона. Они касаются финансирования реконструкции очистных сооружений в Конаковском районе и Торжке, а также строительства школы в микрорайоне Радужный в Твери.

На реконструкцию канализационных очистных сооружений в селе Городня (со строитлеьством напорной линии от поселка Радченко) в Конаковском районе в этом году добавляется 65 млн 675 тыс рублей. На реконструкцию аналогичных сооружений в Торжке дополнительно выделят чуть свыше 56 млн рублей.

Как было объявлено на заседании правительства, эти средства поступили в рамках межбюджетного трансферта города Москвы.

В АИП на 54 млн рублей уменьшается заложенная на 2021 год сумма на строительство школы в микрорайоне Радужный. Эти средства перераспределяют на другие цели.

Свыше 38,8 млн рублей направят на приобретение флагштоков с флагами для государственных и негосударственных образовательных организаций в регионе.

Более 20,1 млн рублей пойдет на закупку оборудования для детского технопарка в Удомле.

Графика: ПТО