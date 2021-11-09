Олень застрял в водоотстойнике ТЭЦ в Твери

В Твери спасли тонущего оленя Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в водоотстойнике ТЭЦ в микрорайоне Южный в Твери застрял олень, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 9 ноября.

Животное обессилело и уже не могло самостоятельно добраться до берега.

На место выехали спасатели регионально аварийно-спасательной службы, сотрудники ПСЧ-1 и СПСЧ Тверской области.

До оленя добрались на лодке, набросили на животное трос и подтащили к берегу.

Олень выбрался из воды и был отпущен на свободу.