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Общество9 ноября 2021 13:26

Олень застрял в водоотстойнике ТЭЦ в Твери

На помощь выезжали спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери спасли тонущего оленя Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери спасли тонущего оленя Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в водоотстойнике ТЭЦ в микрорайоне Южный в Твери застрял олень, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 9 ноября.

Животное обессилело и уже не могло самостоятельно добраться до берега.

На место выехали спасатели регионально аварийно-спасательной службы, сотрудники ПСЧ-1 и СПСЧ Тверской области.

До оленя добрались на лодке, набросили на животное трос и подтащили к берегу.

Олень выбрался из воды и был отпущен на свободу.