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Общество9 ноября 2021 13:07

Привокзальную площадь в Твери украсит новогодняя ёлка за 720 000 рублей

Лот размещен на Госзакупках
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На Привокзальной площади в Твери установят новогоднюю ёлку Фото: администрация Твери

На Привокзальной площади в Твери установят новогоднюю ёлку Фото: администрация Твери

В 2021 году Привокзальную площадь в Твери впервые украсит новогодняя ёлка.

Праздничную красавицу установят рядом с приветственной надписью "Добро пожаловать в Тверь!", напротив входа в главное здание вокзала.

Девятиметровое дерево украсят восьмиконечная звезда и диодная гирлянда, которая будет работать в разных режимах. Лот размещен на сайте Госзакупок. Цена контракта составляет 720 000 рублей.

Окончание приема заявок от подрядчиков - 15 ноября.