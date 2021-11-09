Привокзальную площадь в Твери украсит новогодняя ёлка за 720 000 рублей

На Привокзальной площади в Твери установят новогоднюю ёлку Фото: администрация Твери
В 2021 году Привокзальную площадь в Твери впервые украсит новогодняя ёлка.
Праздничную красавицу установят рядом с приветственной надписью "Добро пожаловать в Тверь!", напротив входа в главное здание вокзала.
Девятиметровое дерево украсят восьмиконечная звезда и диодная гирлянда, которая будет работать в разных режимах. Лот размещен на сайте Госзакупок. Цена контракта составляет 720 000 рублей.
Окончание приема заявок от подрядчиков - 15 ноября.