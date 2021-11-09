В Твери женщина украла из магазина маски и патчи для лица на 6000 рублей

Злоумышленницу доставили в полицию Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери сотрудники Росгвардии выезжали по сигналу "Тревога" в один из магазинов на Октябрьском проспекте. Подозреваемую в краже заметил менеджер по безопасности по камерам видеонаблюдения.

Из торгового зала женщина похитила 12 пачек патчей для глаз, 14 масок для лица, гель для душа и шампунь. Спрятала товар в сумку и попыталась выйти. Ущерб составил 6000 рублей.

31-летнюю злоумышленницу доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража".