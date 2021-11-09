Врачи из Тверской области удостоены госнаград Фото: Василий ХОДАРЕВ

Президент Владимир Путин подписал Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации". За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, высоких наград удостоены три врача из Тверской области.

Почетное звание Заслуженный врач Российской Федерации присвоено заведующему дистанционно-консультативным центром "Областного клинического перинатального центра имени Е.М.Бакуниной" Вадиму Янкову.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского награжден врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации № 1 ДОКБ Владимир Герасимов, а также врач-нейрохирург отделения плановой и экстренной консультативной помощи ДОКБ Алла Соболева.

Поздравления награждённым направил губернатор Игорь Руденя.