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Досуг9 ноября 2021 10:20

В Тверской области пройдет православный кинофестиваль "Русское сердце"

Он состоится 11-14 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери покажут православные фильмы Фото: vk.com/event174049482

В Твери покажут православные фильмы Фото: vk.com/event174049482

В Твери с 11 по 14 ноября пройдет IV православный кинофестиваль "Русское сердце" памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.

Реплика кинофестиваля "Русское сердце" пройдёт с 11 ноября по 6 декабря в Калязине.

В программе кинофестиваля: показы документальных и короткометражных фильмов, игровое кино и ретроспективный кинопоказ.

Между показами запланировано проведение встреч с режиссерами и членами съемочных групп фильмов, обсуждение, пресс-конференции, круглые столы.

Киносенсы будут проходить в бизнес-центе "Тверь", в Смоленском переулке, 29.

Вход свободный.