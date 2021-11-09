В Тверской области пройдет православный кинофестиваль "Русское сердце"

В Твери покажут православные фильмы Фото: vk.com/event174049482

В Твери с 11 по 14 ноября пройдет IV православный кинофестиваль "Русское сердце" памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.

Реплика кинофестиваля "Русское сердце" пройдёт с 11 ноября по 6 декабря в Калязине.

В программе кинофестиваля: показы документальных и короткометражных фильмов, игровое кино и ретроспективный кинопоказ.

Между показами запланировано проведение встреч с режиссерами и членами съемочных групп фильмов, обсуждение, пресс-конференции, круглые столы.

Киносенсы будут проходить в бизнес-центе "Тверь", в Смоленском переулке, 29.

Вход свободный.