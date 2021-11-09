В пьяной ссоре девушка напала с ножом на сожителя в Тверской области

Девушку осудили условно Фото: архив "КП"

Перед судом предстала 24-летняя жительница Вологодской области, которая напала и ранила ножом 27-летнего сожителя.

Инцидент произошел 3 января 2021 года в деревне Челагино Тверской области. Пара поругалась из-за денег, пьяная девушка взяла нож и ударила мужчину.

В суде свою вину она признала.

По статье 111 УК РФ суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года.

Приговор суда вступил в законную силу.