В Твери за вечер сбили трех пешеходов

В Твери сбили трех пешеходов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери вечером, 8 ноября, три пешехода попали под колеса автомобилей.

Смертельное ДТП произошло на улице 26 июня. Водитель на "БМВ" сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший от полученных травм скончался.

Еще она женщина-нарушительница ПДД попала под колеса автомобиля "Форд" на пересечении улиц Хрустальной и Кольцевой. Ей оказана медпомощь.

Водитель на "Фольксвагене" наехал на молодую девушку на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Хрустальной. Пострадавшей также оказана медпомощь.

Все водители трезвые.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах, а пешеходов - использовать световозвращающие элементы, особенно при движении в темное время суток.