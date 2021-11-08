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Общество8 ноября 2021 19:35

Тверь получит деньги на покупку электробусов

Средства выделят из федерального бюджета
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Для Твери закупят новый электротранспорт

Для Твери закупят новый электротранспорт

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Для городов России на деньги из федерального бюджета закупят новый электротранспорт. До 2027 года на улицы Барнаула, Владивостока, Курска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Саратова, Уфы, Твери, Иркутска и Красноярска выйдут 305 электробусов и 1 млн. 236 тысяч троллейбусов. Об этом 8 ноября сообщает Интерфакс.

На покупку электротранспорта городам выделят 100 млрд рублей.

В настоящее время проект Минтранса проходит общественное обсуждение. Слушания продлятся до 15 ноября. Прием заявок на отбор проектов по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов, планируется вести до 1 октября 2022 года.