Тверь получит деньги на покупку электробусов

Для Твери закупят новый электротранспорт Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Для городов России на деньги из федерального бюджета закупят новый электротранспорт. До 2027 года на улицы Барнаула, Владивостока, Курска, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Саратова, Уфы, Твери, Иркутска и Красноярска выйдут 305 электробусов и 1 млн. 236 тысяч троллейбусов. Об этом 8 ноября сообщает Интерфакс.

На покупку электротранспорта городам выделят 100 млрд рублей.

В настоящее время проект Минтранса проходит общественное обсуждение. Слушания продлятся до 15 ноября. Прием заявок на отбор проектов по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов, планируется вести до 1 октября 2022 года.