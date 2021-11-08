В поселке Химинститута в Твери привели в порядок два двора

В Химинституте отремонтировали дворы Фото: администрация Твери

В Твери в рамках Программы поддержки местных инициатив завершены работы по асфальтированию двух дворов в поселке Химинститута.

Жители домов №18 и 24 участвовали в программе впервые. По их инициативе подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие на проезжей части, тротуарах и рядом с подъездами. Все подъезды оборудовали спусками для маломобильных граждан.

Также в ближайшее время планируется завершить объект на проспекте Чайковского, 46, где была произведена установка ограждения и автоматических ворот. По улице Бориса Полевого, д.2, корп. 1 запланирована установка малых архитектурных форм и озеленение двора, на улице Загородной, 14, к.1 производится укладка нового асфальта на придомовой территории.

Всего в этом году в городе реализуется 17 проектов в разных районах.