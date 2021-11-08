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Общество8 ноября 2021 19:16

За четыре выходных в Тверской области произошел 21 пожар

Пострадавших нет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области потушили 21 пожар Фото: арив "КП"

В Тверской области потушили 21 пожар Фото: арив "КП"

ГУ МЧС России по Тверской области рассказало о работе в период с 4 по 7 ноября. По инфрмации ведомства, за четыре дня в регионе произошел 21 пожар. Погибших и пострадавших нет.

Инспекторами проводились подворовые обходы, инструктажи населения по технике безопасности. Гражданам напомнили, что использование неисправных электронагревательных приборов, электрооборудования и печного отопления, а также курение в постели являются основными причинами бытовых пожаров.

- Во избежание трагичных последствий крайне важно соблюдать меры пожарной безопасности. Нельзя оставлять без присмотра электрические приборы, пользоваться самодельными электронагревательными приборами, использовать проводку с повреждениями, - обращают внимание в ведомстве.

Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра!