За четыре выходных в Тверской области произошел 21 пожар

В Тверской области потушили 21 пожар Фото: арив "КП"

ГУ МЧС России по Тверской области рассказало о работе в период с 4 по 7 ноября. По инфрмации ведомства, за четыре дня в регионе произошел 21 пожар. Погибших и пострадавших нет.

Инспекторами проводились подворовые обходы, инструктажи населения по технике безопасности. Гражданам напомнили, что использование неисправных электронагревательных приборов, электрооборудования и печного отопления, а также курение в постели являются основными причинами бытовых пожаров.

- Во избежание трагичных последствий крайне важно соблюдать меры пожарной безопасности. Нельзя оставлять без присмотра электрические приборы, пользоваться самодельными электронагревательными приборами, использовать проводку с повреждениями, - обращают внимание в ведомстве.

Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра!