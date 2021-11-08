Жителя Тверской области осудили за смертельное ДТП с велосипедистами

Житель Твери осужден за смертельное ДТП Фото: архив "КП"

ДТП произошло в конце апреля 2021 года в Кашинском городском округе Тверской области.

Пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ" на 1-м километре автодороги Верхняя Троица - Славково наехал на двух велосипедистов – пожилую семейную пару.

Женщина скончалась на месте аварии, а супругу был причинен тяжкий вред.

По п. "а" части 4 статьи 264 УК РФ судом виновнику аварии назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.