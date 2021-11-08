Перепись населения почти завершена в девяти районах и округах Тверской области

Переписчики работают во всех районах Тверской области. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Всероссийская перепись населения в Тверской области, как и по всей стране, завершится уже на этой неделе - 14 ноября. Практически полностью переписчики опросили население в девяти районах и округах региона - Западнодвинском, Лесном, Сандовском, Пеновском, Оленинском, Андреапольском, Фировском, Кимрском и Старицком.

Напомним, принять участие в переписи можно дождавшись переписчика дома, пройдя перепись на Госуслугах или обратившись на ближайший переписной пункт (их адреса можно найти на сайте переписи).

Полученные во время Всероссийской переписи населения данные будут использованы для составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, общественного транспорта, строительства школ, больниц, детских садов и других значимых социальных объектов. Подробнее о переписи населения читайте в материале "КП"-Тверь".