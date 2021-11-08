Жители Твери, Удомли и Лихославля на несколько дней останутся без света

В Тверской области пройдут плановые работы на электросетях Фото: архив "КП"

В Тверской области в связи с плановыми работами на электросетях, которые будут проводить специалисты МУП "Тверьгорэлектро", жители Твери, Удомли и Лихославля останутся без электроэнергии.

Московский район

9 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Глинки, д.1/43-29, д.2/41-30-100, ул. Дальняя, д.1-67, д.2/47-84, ул. Луговая, д.11/21-75, д.14-88, ул. Транспортная, д.42-68, ул. Трудовая, д.1/31-55, д.12/25-58, ул. Народная, д.1/37-81, д.2/35-78, ул. Дрожжина, д.11/15-75, д.2/17-70, ул. Островского, д.20-66, д.19-71, ул. Линейная, д.70-110, д.111-115, ул. Тургенева, д.57/44-103, д.54-104/42, ул. Конечная, д.2/57-68, ул. Восточная, д.1/55-63, д.2-70, ул. Глинки, д.37-65/41, д.34-76, п-д Тургенева, д.1/39-15/40, д.2/41-16/42, ул. Загородная, д.17а-57, д.20-74, п-д Загородный, д.1/55-13, д.2/57-16/58, ул. Южная, д.1 – 51, д.2/57 – 46, шос. Бурашевское, д.43 – 57, ул. Просторная, д.54 – 74, д.70/41 – 55, ул. Весенняя, д.39-83, п-д Дрожжина 1, д.4, д.6, п-д Дрожжина 2, д.3, д.5, п-д Южный, д.2 – 16, д.1/52 – 51/15, п-д Островского, д.3, д.5, п-д Глинки, д.39 – 80, п-д Народный, д.6 – 8, п-д Дальний 1, 2/67 – 6, п-д Дальний, д.3, п-д Дальний, д.4, ул. Восточная, д.8/82, ул. Можайского, д.62б, ул. Мирная, д.3.

10, 11 и 12 ноября - по тем же адресам.

Пролетарский район

9 ноября

С 9:30 до 12:00 по адресам: Мигаловская наб., д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7,д. 8.

10 ноября

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Циолковского, д.1-9, д.2-6, ул. Стахановская, д.39/29-71, д.2/4-44, ул. Декабристов, д.5-17/19, д.2/25-16/23, б-р Профсоюзов, д.12-26, ул. Смольная, д.42а, д.31-39/21, д.32-40, ул. Халтурина, д.27, д.31/2, п-т Николая Корыткова, д.22, д.24, д.26, 28а(д/сад).

С 9:00 до 12:00 по адресам: Двор Пролетарки, д.4, 43, д.61, д.164, прис. Серебряковская, д.1, д.1а, д.2а, д.4-14, б-р Ногина, д.35-49, ул. К. Слободы 9, д.1, д.2, д.2а, д.2б, 1-й п-к К Слободы 9, д.2, д.4а.

Заволжский район

9 ноября

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Производственная, д.22-40/2, д.23/84-37/14, д.3/99-17/25, д.2-16, ул. Тельмана, д.72/2-84/23, д.57/23-81, ул. Ушакова, д.1/74-15/24, д.2/74-24/26, п-д Кольцевой, д.79, д.81, д.83, д.82, д.84а, д.84б, ул. Крайняя, д.4-32, д.73-81, ул. Летная, д.1-39/4, д.2-40/6, ул. Бородина, д.1/23-39, д.2а/21-36, ул. 26 июня, д.5а-19, д.10-20, п-д. Тельмана, д.92/19-114, д.79/19-99/3, ул. Куйбышева, д.7-23/57.

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. А Невского, д.1, д. 8, 1-35, д.2-50, д.10, корп. 3,5,7, ул. Кропоткина, д.61, д.61а, д.64, д.66,д. 68, д.72/3, д.72, наб. Волги, д.33-59.

10 ноября

С 9:30 до 12:00 по адресам: пос. 2-го Торфопредприятия, д.1-26.

Лихославль

9 ноября

С 9:00 до 12:00 по адресам: ул. Гагарина –правая : д.18, д.20, д.24, д.26, д.28, д.30, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40,д.41, д.43, д.45, д.47, д.53, д.55, д.61, ул. Ямская, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, ул. Речная, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23А, ул. Разъезжая, д.1, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.20, д.21.

С 13:00 до 16:00 по адресам: ул. Севастьянова, д.7-53, д.56, д.36А, д.38А, д.55А, д.57А, д.59, д.48, д.58Б.

10 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Восточная, д.1-14, ул. А. Савиной, д.1-35.

Удомля

9 ноября

С 9:00 до 12:00 по адресам: Васиченко Б.М.(ритуальные услуги), ул Совхозная, пер. Левитана, д.9, д.10.

С 13:30 до 17:00 по адресам: пер. Советский, ул. Пригородная, ул. Гагарина, д.42, д.44, д.45, д.47-71, д.72, д.73-75, д.76-112(гаражи),б/н.