Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах Тверской области

Водителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки Фото: Василий ХОДАРЕВ

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть предельно внимательными при ухудшении погодных условий.

При выпадении осадков 9 и 10 ноября возможно ухудшение видимости, гололедица.

Напомним, синоптики обещают жителям Верхневолжья в ближайшие дни дождь и мокрый снег.

Соблюдайте безопасную дистанцию, скоростной режим, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, особенно при движении по эстакадам, мостам и путепроводам.

Пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.