Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах Тверской области

Водителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки
Фото: Василий ХОДАРЕВ
Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть предельно внимательными при ухудшении погодных условий.
При выпадении осадков 9 и 10 ноября возможно ухудшение видимости, гололедица.
Напомним, синоптики обещают жителям Верхневолжья в ближайшие дни дождь и мокрый снег.
Соблюдайте безопасную дистанцию, скоростной режим, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, особенно при движении по эстакадам, мостам и путепроводам.
Пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.