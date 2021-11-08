Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 15:54

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах Тверской области

Жителей предупредили об ухудшении погодных условий
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки

Водителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки

Фото: Василий ХОДАРЕВ

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть предельно внимательными при ухудшении погодных условий.

При выпадении осадков 9 и 10 ноября возможно ухудшение видимости, гололедица.

Напомним, синоптики обещают жителям Верхневолжья в ближайшие дни дождь и мокрый снег.

Соблюдайте безопасную дистанцию, скоростной режим, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, особенно при движении по эстакадам, мостам и путепроводам.

Пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.