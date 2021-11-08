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Общество8 ноября 2021 14:44

Бюст Сталина установили в Нелидове Тверской области

Это второй памятник вождю в регионе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Бюст Сталина установили в Нелидове Фото: vk.com/tverkprf

Бюст Сталина установили в Нелидове Фото: vk.com/tverkprf

7 ноября в Нелидове Тверской области с участием общественников и предпринимателей был открыт бюст Иосифа Сталина. Фотографиями в соцсети поделился депутат Законодательного Собрания Тверской области Артем Гончаров.

Это второй памятник вождю в регионе. Первый установлен в Ржеве. Бюст стоит в деревне Хорошево под Ржевом, перед входом в филиал "Музея Победы "Ставка Сталина".

В самом музее хранятся военные документы и фотографии, личные вещи бойцов и командиров Красной Армии.