Бюст Сталина установили в Нелидове Тверской области

Бюст Сталина установили в Нелидове Фото: vk.com/tverkprf

7 ноября в Нелидове Тверской области с участием общественников и предпринимателей был открыт бюст Иосифа Сталина. Фотографиями в соцсети поделился депутат Законодательного Собрания Тверской области Артем Гончаров.

Это второй памятник вождю в регионе. Первый установлен в Ржеве. Бюст стоит в деревне Хорошево под Ржевом, перед входом в филиал "Музея Победы "Ставка Сталина".

В самом музее хранятся военные документы и фотографии, личные вещи бойцов и командиров Красной Армии.