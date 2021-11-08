Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 13:58

Двух жителей Твери обманули мошенники в соцсети

Злоумышленники просили денег со страниц знакомых
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мошенники из соцсети обманули жителей Твери

Мошенники из соцсети обманули жителей Твери

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заволжский отдел полиции Твери обратился местный житель и рассказал, что в соцсети мошенник под видом знакомой попросил у него денег. Мужчина перевел 2000 рублей, после этого связь прекратилась.

По аналогичной схеме обманули жительницу Московского района. Девушка перевела 5000 рублей аферисту, который написал от имени ее друга. Позже страница была заблокирована.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".