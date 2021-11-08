Двух жителей Твери обманули мошенники в соцсети

Мошенники из соцсети обманули жителей Твери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заволжский отдел полиции Твери обратился местный житель и рассказал, что в соцсети мошенник под видом знакомой попросил у него денег. Мужчина перевел 2000 рублей, после этого связь прекратилась.

По аналогичной схеме обманули жительницу Московского района. Девушка перевела 5000 рублей аферисту, который написал от имени ее друга. Позже страница была заблокирована.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".