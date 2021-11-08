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Общество8 ноября 2021 13:51

В Тверской области остановили 110 пьяных водителей

Госавтоинспекторы подвели итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области за время профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое проводилось с 3 по 7 ноября, госавтоинспекторами было остановлено 110 водителей с признаками опьянения, из них 24 - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.