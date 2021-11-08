У жительницы Твери украли велосипед за 12 тысяч рублей, который она оставила в подъезде

Оставлять технику без присмотра нельзя - воришки не дремлют. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У 33-летней жительницы Твери украли велосипед стоимостью более 12 тысяч рублей. Велосипед женщина оставила в подъезде дома на улице Королёва, пристегнув тросом. Но трос не помог - преступник сломал его и был таков с добычей.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители составили описание велосипеда, обследовали места возможного сбыта краденого, "отработали" лиц, ранее уже привлекавшихся за подобные кражи.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого в краже. Злоумышленником оказался 28-летний местный житель. Мужчина задержан и сознался в содеянном", - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Похищенный велосипед вор продал, а деньги успел потратить. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч.2 статьи 158 УК РФ). Ведется следствие. Оперативники проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.