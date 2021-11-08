В Твери почтили память погибших сотрудников МВД

Губернатор возложил цветы к мемориалу у здания УМВД России по Тверской области. Фото: ПТО

8 ноября в Твери состоялся траурный митинг по случаю Дня памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Церемония прошла на площади Мира у здания тверского УМВД.

В митинге участвовали губернатор Игорь Руденя, начальник Управления МВД России по Тверской области Петр Пырх, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, близкие и родственники героев, курсанты, сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

- Ежегодно в этот день мы собираемся, чтобы отдать дань памяти подвигу смелых и мужественных людей, которые отдали свою жизнь за безопасность и спокойствие граждан. Это лучшие из лучших наших товарищей, которые в критической ситуации бесстрашно встали на пути преступников. Каждый из них проявил твердость и решительность, готовность пожертвовать собой ради спасения и безопасности граждан, товарищей и сослуживцев. Память о героях всегда будет жить в наших сердцах. Их жизнь и подвиг служат высоким нравственным ориентиром для тех, кто решил посвятить свою судьбу работе в органах правопорядка, - сказал Игорь Руденя.

- На протяжении всей истории Министерства внутренних дел России сотрудники Тверской области ответственно и стойко выполняли свои обязанности в регионе и за его пределами. Героически сражались в период Великой Отечественной войны. В Северо-Кавказском регионе противоборствовали международному терроризму. В списки наших погибших товарищей внесены имена 194 сотрудников. У каждого из тех, кого мы вспоминаем, - своя судьба и свой подвиг. В экстремальных ситуациях они проявили мужество и самоотверженностью, навсегда став образцом героизма и верности служебному долгу, - отметил Петр Пырх.

Собравшиеся почтили память погибших сотрудников полиции минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу у здания УМВД России по Тверской области.