В Тверской области обезвредили 12 снарядов времен войны

Снаряды нашли в Ржевском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

7 ноября группами специальных (взрывных) работ аварийно-спасательных служб в Ржевском районе Тверской области найдены и обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

Среди трофеев: 11 миномётных мин - 50 мм и миномётная мина - 82 мм.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".