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Происшествия7 ноября 2021 16:41

В торговом центре в Западной Двине у девушки украли телефон

Гаджет и сумку потерпевшая оставила без присмотра
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка лишилась телефона из-за собственной беспечности

Девушка лишилась телефона из-за собственной беспечности

Фото: Александр Новиков

В полицию обратилась 18-летняя жительница Западной Двины и сообщила, что в местном торговом центре у нее украли телефон. Гаджет лежал в сумке, которую она оставила без присмотра. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий житель Нелидова. В содеянном злоумышленник сознался. На него завели уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Телефон вернули владелице.