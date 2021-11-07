В торговом центре в Западной Двине у девушки украли телефон

Девушка лишилась телефона из-за собственной беспечности Фото: Александр Новиков

В полицию обратилась 18-летняя жительница Западной Двины и сообщила, что в местном торговом центре у нее украли телефон. Гаджет лежал в сумке, которую она оставила без присмотра. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий житель Нелидова. В содеянном злоумышленник сознался. На него завели уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Телефон вернули владелице.