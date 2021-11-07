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Происшествия7 ноября 2021 16:33

Тело утонувшего мужчины вытащили из озера в Тверской области

ЧП произошло в Бологовском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Из озера вытащили тело человека Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Из озера вытащили тело человека Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в акватории озера Кафтино Бологовского района обнаружено тело утонувшего мужчины, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 7 ноября.

На место происшествия выезжало Вышневолоцкое отделение ГИМС, оперативная группа Бологовского ПСГ, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

- Тело погибшего извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Обстоятельства гибели и причина смерти мужчины устанавливаются.