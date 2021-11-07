Мошенник из Тулы обманул жителя Тверской области на сайте бесплатных объявлений

Мошенник из Тулы обманул жителя Тверской области Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию заявил 54-летний житель Удомли и рассказал, что на сайте бесплатных объявлений нашел в продаже модель тепловоза, договорился с продавцом и через мобильное приложение перевёл ему 5200 рублей.

Продавец после перевода денег перестал выходить на связь, а объявление с сайта было удалено.

Мошенника разыскала полиция. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Тулы. Подозреваемый сознался в содеянном.

По статье "Мошенничество" на него завели уголовное дело и проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.