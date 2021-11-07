В Тверской области требуются добровольцы на лодках для поиска мужчины

В Тверской области ищут пропавшего на озере мужчину Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
В Тверской области продолжаются поиски пропавшего 67-летнего Александра Анатольевича Тюрина. Мужчина пропал на озере Кафтино в Бологовском районе.
Для помощи в поисках и обследования водоема нужны дайверы, подводные охотники, операторы эхолота, судоводители на лодках.
Сбор объявлен 8 ноября в 10:00. Объявление размещено в группе "Водолазная группа "ДобротворецЪ" в соцсети.
Информация по телефонам: 8-985-432-34-83, 8-915-223-66-65.