В Тверской области требуются добровольцы на лодках для поиска мужчины

В Тверской области ищут пропавшего на озере мужчину Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области продолжаются поиски пропавшего 67-летнего Александра Анатольевича Тюрина. Мужчина пропал на озере Кафтино в Бологовском районе.

Для помощи в поисках и обследования водоема нужны дайверы, подводные охотники, операторы эхолота, судоводители на лодках.

Сбор объявлен 8 ноября в 10:00. Объявление размещено в группе "Водолазная группа "ДобротворецЪ" в соцсети.

Информация по телефонам: 8-985-432-34-83, 8-915-223-66-65.