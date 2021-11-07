28 пьяных водителей остановили за сутки в Тверской области

В регионе продолжают ловить пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в ходе мероприятия "Контроль трезвости", которое проходит в регионе ежедневно с 29 октября по 7 ноября, за сутки остановлено 28 водителей с признаками опьянения. Четверо из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам полиции: 02, 102 или 112.