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Общество7 ноября 2021 11:56

28 пьяных водителей остановили за сутки в Тверской области

Продолжаются рейды по "Контролю трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе продолжают ловить пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В регионе продолжают ловить пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в ходе мероприятия "Контроль трезвости", которое проходит в регионе ежедневно с 29 октября по 7 ноября, за сутки остановлено 28 водителей с признаками опьянения. Четверо из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам полиции: 02, 102 или 112.