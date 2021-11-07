В Тверской области у входа в магазин у мужчины украли велосипед

Полицейские разыскали подозреваемого Фото: архив "КП"
В полицию заявил о краже житель поселка Сонково. Мужчина рассказал, что оставил велосипед на территории одного из продуктовых супермаркетов на проспекте Ленина, а его украли.
Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, просмотрели камеры видеонаблюдения, проверили подозреваемых и вышли на след злоумышленника.
Похитителем оказался 32-летний безработный, ранее судимый местный житель.
Мужчина задержан и сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.