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Происшествия7 ноября 2021 9:51

В Тверской области у входа в магазин у мужчины украли велосипед

Злоумышленника разыскали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские разыскали подозреваемого Фото: архив "КП"

Полицейские разыскали подозреваемого Фото: архив "КП"

В полицию заявил о краже житель поселка Сонково. Мужчина рассказал, что оставил велосипед на территории одного из продуктовых супермаркетов на проспекте Ленина, а его украли.

Оперативники обследовали места возможного сбыта краденого, просмотрели камеры видеонаблюдения, проверили подозреваемых и вышли на след злоумышленника.

Похитителем оказался 32-летний безработный, ранее судимый местный житель.

Мужчина задержан и сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.