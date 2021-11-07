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Происшествия7 ноября 2021 9:43

В Тверской области мужчина и женщина украли и съели продукты из магазина

Ущерб составил 13 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемых задержала полиция

Подозреваемых задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась директор сетевого супермаркета в Селижарово и сообщила, что из торгового зала похищены продукты питания, алкоголь и хозяйственные товары. Ущерб превысил 13 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Полицейские опросили свидетелей, изъяли следы и улики, просмотрели записи камер видеонаблюдения.

Подозреваемых оказалось двое - 38-летняя женщина и 29-летний мужчина. Фигуранты сознались в содеянном. Часть похищенного они вернули, остальное съели.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.