В Тверской области мужчина и женщина украли и съели продукты из магазина

Подозреваемых задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась директор сетевого супермаркета в Селижарово и сообщила, что из торгового зала похищены продукты питания, алкоголь и хозяйственные товары. Ущерб превысил 13 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Полицейские опросили свидетелей, изъяли следы и улики, просмотрели записи камер видеонаблюдения.

Подозреваемых оказалось двое - 38-летняя женщина и 29-летний мужчина. Фигуранты сознались в содеянном. Часть похищенного они вернули, остальное съели.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.