Из-за масштабного дорожного ремонта на Спартака в Твери образуются пробки

Дорожная техника и гравий на Спартака в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С началом больших ноябрьских каникул на улице Спартака в Твери появилась дорожная техника, экскаваторы снимают верхний слой асфальта, движение временами реверсивное.

Видно, что успеть дорожники хотят как можно больше за время каникул, ведь Спартака - центральная артерия, связывающая Центральный и Пролетарский районы. Здесь и без ремонта пробки в будни. Сейчас же, когда машин мало, на этом участке все равно переодически образуются заторы.

Согласно аукционной документации, размещённой на портале госзакупок, работы по замене асфальта проведут на всём протяжении этих улиц — начиная от площади Капошвара и заканчивая выездом на Головинский вал. Ремонт по документам продлиться аж до апреля 2022 года. В перечень работ входит укладка нового дорожного покрытия — асфальта марки ЩМА-20, а также последующая организация схем дорожного движения на ней с нанесением новой разметки. Стоимость работ: 47,8 миллионов рублей.

Напомним, в 2021 году в Твери в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 70 объектах улично-дорожной сети протяжённостью более 61,6 километра.

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