На набережной в Вышнем Волочке Тверской области столкнулись две иномарки

Фото с места аварии на набережной Волочка.Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 6 ноября на набережной Вышнего Волочка столкнулись две иномарки «Чери» и «Рено». Подробности ДТП сообщили в Госавтоинспекции.

- Авария произошла на набережной Олега Матвеева у дома 13/2. Женщина-водитель «Чери» не предоставила преимущество в движении машине «Рено», - пояснили в ведомстве.

В ДТП пострадала пассажирка Рено, женщина 1965 года рождения. У неё рваная рана головы. Оба водителя трезвые.

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