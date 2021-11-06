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Происшествия6 ноября 2021 17:19

Гаишники за сутки поймали 23 пьяных водителя на дорогах Тверской области

Таковы результаты «Контроля трезвости» за 5 ноября
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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На дорогах Тверской области в ноябрьские праздники проходит «Контроль трезвости».

На дорогах Тверской области в ноябрьские праздники проходит «Контроль трезвости».

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

23 пьяных водителя были остановлены инспекторами ГИБДД на дорогах Тверской области за минувшие сутки 5 ноября. Статистику предоставили в региональном ГИБДД.

- За 5 ноября госавтоинспекторы составили протоколы на 23 автомобилистов, у которых были признаки опьянения. 5 нетрезвых автомобилистов остановлены в Твери, - сообщили в ведомстве промежуточные итоги рейда «Контроль трезвости».

Рейды по поимке пьяных автомобилистов продолжается на дорогах региона до конца каникул. Госавтоинспекция Тверской области просит всех участников дорожного движения не оставаться безучастными и своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя неадекватно. Звоните по телефонам 02, 102 или 112.

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