Гаишники за сутки поймали 23 пьяных водителя на дорогах Тверской области

На дорогах Тверской области в ноябрьские праздники проходит «Контроль трезвости». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

23 пьяных водителя были остановлены инспекторами ГИБДД на дорогах Тверской области за минувшие сутки 5 ноября. Статистику предоставили в региональном ГИБДД.

- За 5 ноября госавтоинспекторы составили протоколы на 23 автомобилистов, у которых были признаки опьянения. 5 нетрезвых автомобилистов остановлены в Твери, - сообщили в ведомстве промежуточные итоги рейда «Контроль трезвости».

Рейды по поимке пьяных автомобилистов продолжается на дорогах региона до конца каникул. Госавтоинспекция Тверской области просит всех участников дорожного движения не оставаться безучастными и своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя неадекватно. Звоните по телефонам 02, 102 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.