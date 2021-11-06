В Твери прекращены поиски 16-летней Алёны Зейдиной

Спустя четыре дня отсутствия, 16-летняя Алёна Зейдина вернулась домой. Фото: VK/ВПСО «Сова»

В Твери прекращены поиски пропавшей ещё 2 ноября 16-летней Алёны Зейдиной. О том, что девушка найдена живой на своей странице в соцсети сообщил поисково-спасательный отряд «Сова».

Напомним, пропавшую девушку искали не только волонтеры, но и представители СУ СК РФ по Тверской области. У нее дома побывали следователи, на сайте ведомства и в СМИ были опубликованы ориентировки. Были опрошены родственники и знакомые.

Где эти четыре дня находилась девушка, а так же обстоятельства ее возвращения домой - не сообщается.

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