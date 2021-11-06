Очевидцы сфотографировали в небе над Тверью ноябрьскую радугу

Вот такая ноябрьская радуга была сегодня над Тверью. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Очевидцы засняли в небе над Тверью радугу днём 6 ноября. Фото разноцветной дуги на фоне ноябрьского холодного неба появились в тверских соцсетях.

Мы привыкли видеть радугу в тёплое время года, но, как оказалось, она может появиться на небе даже зимой.

— Радуга — это атмосферное оптическое явление, при котором множество капель влаги освещаются светом, в результате чего мы наблюдаем вот такое красивое его преломление, луч солнечного света вовсе не однороден: преломляясь в дождевой капле, он разлагается на пучок цветных. Чаще всего радуга возникает во время или после дождя, - поясняют специалисты-метеорологи.

Радугу можно видеть преимущественно в конце дня или перед вечером во все сезоны года, даже зимой.

Так что, спешите видеть!

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