В Тверской области 6 ноября коронавирусом заразились 398 человек

В Тверской области продолжается массовая вакцинация.

По данным на 6 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 398 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 79080 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 336 человек. Всего с начала пандемии 65489 жителей излечились от коронавируса. 1885 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 9 человек. На карантине - 11706, 43 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 489 253 человека. За последние сутки вакцинировано 2 642 человека

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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