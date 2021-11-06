В Твери пассажирский автобус «Транспорта Верхневолжья» протаранил дорожное ограждение

Автобус получил сильные повреждения. Фото: VK: «Подслушано у водителей.Тверь»

Утром 6 ноября на Петербургском шоссе пассажирский автобус вылетел на обочину и снес дорожное ограждение. Фото с места аварии поделились очевидцы в паблике «Подслушано у водителей. Тверь».

ГИБДД региона пока никак на комментирует это происшествие. Неизвестно, что послужило причиной ДТП и были ли в салоне пассажиры в момент аварии.

Судя по снесённому ограждению и давольно сильно помятому боку автобуса компании «Транспорт Верхневолжья», торможение было давольно жёстким.

- Надо смартфоны у водителей отбирать при выходе на рейс, - негодуют пользователи соцсети.

Другие предполагают, что автобус подрезал какой-то лихач. Но это всего лишь предположения и версии.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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