В Твери умер известный журналист и публицист Валерий Рыжов

Прощание с Валерием Рыжовым состоится 8 ноября. Фото: газета—вся—тверь.рф
В Твери скончался 72-летний Валерий Рыжов - известный тверском творческом сообществе публицист, журналист и писатель.
За свою творческую жизнь он много и плодотворно работал в СМИ, был главным редактором одной из тверских газет. Имел ученую степень кандидата филологических наук, преподавал на филологическом факультете Тверского госуниверситета, в Тверской медицинской академии.
Как публицист под псевдонимом Рудольф Валеров писал фельетоны.
О причине смерти не сообщается.
Прощание с Валерием Рыжовым состоится 8 ноября в 12.15 у морга первой городской больницы в Твери.
Редакция «Комсомольская-правда»-Тверь выражает соболезнования родным и близким Валерия Владимировича Рыжова.
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