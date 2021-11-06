В Твери умер известный журналист и публицист Валерий Рыжов

Прощание с Валерием Рыжовым состоится 8 ноября. Фото: газета—вся—тверь.рф

В Твери скончался 72-летний Валерий Рыжов - известный тверском творческом сообществе публицист, журналист и писатель.

За свою творческую жизнь он много и плодотворно работал в СМИ, был главным редактором одной из тверских газет. Имел ученую степень кандидата филологических наук, преподавал на филологическом факультете Тверского госуниверситета, в Тверской медицинской академии.

Как публицист под псевдонимом Рудольф Валеров писал фельетоны.

О причине смерти не сообщается.

Прощание с Валерием Рыжовым состоится 8 ноября в 12.15 у морга первой городской больницы в Твери.

Редакция «Комсомольская-правда»-Тверь выражает соболезнования родным и близким Валерия Владимировича Рыжова.

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