Депутат думы Твери попал в ковидный госпиталь с тяжелым поражением легких

Вот такие фото Андрей Дмитриев опубликовал под постом о своём пребывании в ковидном госпитале. Фото: FB/скрин страницы Андрея Дмитриева

Депутат Тверской городской Думы Андрей Дмитриев попал в ковидный госпиталь с пневмонией и 52-процентным поражением легких. Об этом, а также о борьбе с болезнью парламентарий сообщил в соцсетях.

«– Шесть дней в ковидном госпитале с 52-процентным поражением легких, подпиткой кислородом, бесконечными капельницами, уколами, общей давящей, тяжелой атмосферой», – сообщил депутат и поделился с подписчиками фото больничный палаты, капельницы, больничный еды и себя с трубочками в носу и пульсоксиметром на пальце.

Пользователи соцсетей оставили множество сочувственных и поддерживающих откликов под постом. Были и те, кто недоумевал: неужели депутат гордумы и руководитель промышленного предприятия не поставил прививку от коронавируса. Или прививка не подействовала?

Андрей Дмитриев сообщил, что прививку поставить не успел и призвал всех вакцинироваться.

Депутат уже выписался из больницы. Впереди - реабилитация. Он отметил высокий профессионализм врачей и поблагодарил медперсонал больницы.

«– Сделал ВДОХ, насколько позволяют легкие, дышать хочется ещё сильнее, хочется ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ, приносить пользу, растить детей, заботится о коллективе, наслаждаться моментом. Вакцинируйтесь! Поверьте, с вакциной шансы выше», – написал в соцсетях Андрей Дмитриев.

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