Летучим мышам в Старицких пещерах Тверской области угрожают крысы

Мыши на зимовке в пещерах под Старицей стали уязвимы. Фото: ТИА

Зимовке летучих мышей в знаменитых пещерах под Старицей в Тверской области угрожают декоративные крысы. Об этом зоологи Тверского госуниверситета сообщили в беседе с порталом ТИА.

Осенью 2021 года зоологи обследовали 4 штольни, две из которых - излюбленные туристические объекты.

Оказалось, что в начале октября кто-то привёз и выпустил в каменоломнях более сотни декоративных крыс. Часть грызунов волонтёры выловили. Но зоологи полагают, что часть крыс могла остаться в живых. А это большая угроза для обителей пещер.

В конце октября – начале ноября многие летучие мыши уже находятся в состоянии зимней спячки, собравшись в крупные группы на открытых участках каменных сводов. Сон очень глубок – частота сердцебиения может упасть до 15 ударов в минуту, а количество вдохов - до 5. В этот период летучие мыши беззащитны.

Вот тут-то и возможна гибель рукокрылых от зубов крыс, которые могут забраться на уступы пещерных скал и потолков.

Зоологи ратуют за закрытие пещер в целях сохранения уникальной популяции рукокрылых. По данным Тверского госуниверситета здесь обитают 7 видов летучих мышей: ночницы Брандта, усатая, прудовая, водяная, Наттерера, ушан и кожанок северный. На зимовке в пещерах ученые насчитали от 700 до 1000 особей.

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