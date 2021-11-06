В Тверской области трое пьяных мужчин забили ногами до смерти прохожего

Во Ржеве трое пьяных приятелей избили до смерти прохожего.

Во Ржеве Тверской области три пьяных мужчины забили ногами до смерти прохожего. Об этом резонансном деле сообщает Ржевской городской суд

Из материалов дела следует, что преступление было совершено 14 октября 2020-го, при следующих обстоятельствах. Трое граждан: Рязанов Е.В., Катлинский В.В. и Разумихин О.В. - после распития крепкого алкоголя на улице Щербакова города Ржева Тверской области напали на прохожего.

Жестоко избили. Нанесли ему в область головы, туловища, конечностей более 50 ударов. Били руками и ногами. От полученных травм жертва нападения скончалась на месте от полученных тяжёлых травм живота и груди.

Вскоре все трое были задержаны. Началось судебное разбирательство. Все трое на суде вину признали. Ржевский городской суд признал всех троих подсудимых виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ и приговорил двоих из них к семи годам колонии строгого режима, третьего – к восьми годам особого режима.

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