Ветеран войны из Тверской области Александра Селюкова отметила 100-летний юбилей

Ветеран из Тверской области Александра Григорьевна Селюкова отметила вековой юбилей. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

5 ноября ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Александра Григорьевна Селюкова из Оленинского района Тверской области отметила свой сотый день рождения. Поздравительный адрес юбиляру направил губернатор Игорь Руденя.

«Ваш жизненный путь наполнен неутомимым трудом на благо родной страны и ее народа. В годы Великой Отечественной войны Вы отдавали все силы ради победы над врагом, а в мирное время посвятили себя крестьянскому делу, создали крепкую большую семью. Спасибо Вам за верность интересам Отечества, душевную щедрость и любовь к Родине!» - цитата из поздравления главы региона, распространённом пресс-службой регионального правительства.

Александра Селюкова родилась в деревне Сахарово Оленинского района. В годы Великой Отечественной войны была в ссылке в Германии. В послевоенные годы проживала и работала в деревне Сидорово Оленинского района, работала в колхозе «Завет Ленина».

Вырастила шестерых детей. Награждена «Медалью материнства» I и II степеней и почетным знаком Тверской области «Слава Матери».

Сейчас у Александры Григорьевны 12 внуков, 11 правнуков и две праправнучки.

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