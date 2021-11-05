Скончалась заведующая кафедрой русского языка Тверского государственного медицинского университета Валентина Мирзоева

Валентина Мирзоева. Фото: ТГМА

«После тяжелой продолжительной болезни 4 ноября 2021 года скончалась кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка Валентина Михайловна Мирзоева», - сообщается на сайте Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ).

Валентины Михайловна Мирзоева выпускница филологического факультета Тверского государственного университета.

«Сначала работа школьным учителем, затем – учеба в аспирантуре, по окончании которой она преподавала русский язык студентам-филологам из зарубежных стран на кафедре русского языка как иностранного ТвГУ», - говорится в некрологе.

Более 30 лет Валентина Мирзоева отдала ТГМУ.

«Она внесла большой вклад в развитие кафедры русского языка и в организацию обучения иностранных студентов-медиков в вузе», - отмечается в некрологе.

Прощание с Валентиной Михайловной Мирзоевой состоится 6 ноября в 10.00 в траурном зале городской больницы № 1.