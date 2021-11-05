Скончалась доцент кафедры детских болезней Тверского государственного медуниверситета Анна Седова

Анна Седова. Фото: VK/БОЛЕЗНЕЙ НЕТ| Медицина| Рекомендации врачей

«У нас плохие новости.

Не стало Седовой Анны Александровны, к. м. н, доцента кафедры детских болезней, врача-педиатра.

В 1995 году закончила педиатрический факультет Тверской государственной медицинской академии. С 1995 по 1999 гг. обучалась в клинической ординатуре на кафедре психиатрии и медицинской психологии, а с 1999 по 2005 г.г. - в очной аспирантуре на кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсами истории медицины и информатики.

В 2007г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Медико-социальные аспекты школьной дезадаптации у подростков с задержкой психического развития воспитанников специализированных (коррекционных) образовательных учреждений».

С 2013 года работу на кафедре совмещала с работой в должности заместителя начальника учебно-методического управления Тверского Государственного медицинского университета.

Прощание с Анной Александровной состоится 12 ноября в 12.00 у здания морга больницы Скорой медицинской помощи Твери», - такой пост опубликован в паблике «БОЛЕЗНЕЙ НЕТ| Медицина| Рекомендации врачей»