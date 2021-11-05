Музей тверского быта ждёт. Фото с сайта музея.

7 ноября жителей Твери приглашают на обзорную экскурсию.

Музей тверского быта в 15:00 проведёт обзорную экскурсию по новой экспозиции «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли»!

Запись по телефону: 8 (4822) 52-84-04.

Напомним, что большинство музеев Тверской области, не смотря на коронавирусные сложности, сохранили графики работы. Ознакомиться с ними можно в нашей статье «Как работают музеи и художественные центры Тверской области в ближайшие нерабочие дни».