Пропавшую в Тверской области девушку разыскивают уже шестой месяц

Анастасия Зайцева. Фото: СУ СК РФ

Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней, которая пропала более пяти месяцев назад.

Анастасии Зайцевой на момент исчезновения было 17 лет. Вечером 30 мая 2021 года она ушла из дома и больше её никто не видел.

Поскольку умысла покинуть жилище следователи не обнаружили, а так же для более тщательного расследования, по факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 Уголовного кодекса РФ - убийство.

«Следственные органы СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают какой-либо информацией о пропавшей несовершеннолетней, сообщить по телефону СУ СК России по Тверской области 8-930-179-00-69. Любая информация может оказаться полезной в поисках», - опубликован призыв на сайте Следственного комитета.

Звонить так же можно и по телефону 112.