На федеральных участках дорог в Тверской области не останется мёртвых зон для сотовой связи

Монтаж вышки сотовой связи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

15 ноября на портале Госуслуг завершается голосование по перечню населённых пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек, которые подключат к высокоскоростному интернету в следующем году. Сейчас в Тверской области уже сформирован предварительный перечень населённых пунктов для строительства базовых станций на 2022 год.

Уже через два месяца стартует второй этап программы по устранению цифрового неравенства в регионе.

На данный момент в Тверской области сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населённые пункты с численностью населения 1000 человек и более, а покрытие сотовой связью автомобильных дорог федерального значения составляет 85 %.

На заседании регионального Правительства, где рассматривался ход реализации в Верхневолжье национального проекта «Цифровая экономика», губернатор Игорь Руденя отметил, что до 2024 года максимально должна быть охвачена сотой связью опорная региональная дорожная сеть.

Второй этап программы включает в себя обеспечение стабильной мобильной связью и высокоскоростным интернетом малых населённых пунктов с численностью от 100 до 500 человек.