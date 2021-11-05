Жительница Тверской области перевела мошенникам 1 500 000 рублей

Мошенник по телефону убедил женщину расстаться с деньгами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительнице Тверской области на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что некий злоумышленник пытается на её имя оформить кредиты. Дабы спасти средства, мошенник предложил женщине снять деньги и перевести сбережения на некий резервный счёт.

Когда женщина выполнила это требование, мошенник посоветовал оформить займы с переводом на, пять же, резервные счета.

Посетив несколько банков, женщина оформила кредиты и всё до копейки переслала преступнику.

Чтобы исключить вмешательство сотрудников банка, перевод средств женщину принудили сделать через терминалы.

В полиции сообщили, что сумма ущерба составила 1 500 000 рублей.

Сейчас полиция проводит расследование по факту мошенничества и напоминает, любое принуждение к операциям с вашим счётом или вашими деньгами — это верный признак мошенничества. Будьте бдительны!